Amitabh Bachchan wins Dadasaheb Phalke Award: रजनीकांत-लता मंगेशकर से लेकर अमित शाह-सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अमिताभ बच्चन को दी बधाई

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को देश में सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार (Dadasaheb Phalke Award) से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें उनके भारतीय सिनेमा में उनके द्वारा दमदार अभिनय करने और उनके द्वारा योगदान दिए जाने को लेकर दिया जाएगा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड को हिंदी सिनेमा जगत का सबसे बड़ा सम्मान कहा जाता है। सदी के महानायक के इस उपलब्धि के लिए राजनीतिक से बॉलीवुड सितारों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी है। बधाई देन की लिस्ट में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर भारतरत्न लता मंगेशकर रजनीकांत, करण जौहर और मधुर भंडारकर ने अमिताभ बच्चन को बधाई दी है।

रजनीकांत ने ट्वीट में लिखा है कि आप इस सम्मान को डिजर्व करते हैं। वहीं लता मंगेशकर ने आजतक को दिए इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन को बधाई देते हुए यह भी कहा कि उन्हें यह अवार्ड बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। लता मंगेशकर कहती है, ‘बहुत बहुत ख़ुशी की बात है और भी पहले मिलता तो मुझे और भी ख़ुशी होती। वह डिजर्व करते है अमिताभ बच्चन भी मेरी नजर में एक बड़े आर्टिस्ट है। वह बहुत बड़े स्टार और बहुत बड़े इंसान हैं।

Many many congratulations Amitabh Bachchan ji for being selected for the prestigious #DadaSahebPhalkeAward ! Maharashtra salutes you for your great and legendary contribution to the Indian cinema! @SrBachchan

Mr. Amitabh Bachchan‘s contribution to Indian cinema cannot be put in words. The prestigious #DadaSahebPhalkeAward is a befitting tribute to this legend.



May you continue to serve the Indian Film industry with your versatile acting. Many congratulations @SrBachchan.