VIDEO: '2.0' में रजनीकांत की झलक देखकर फैन्स हुए बेकाबू, बीच में रोकनी पड़ी फिल्म

सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 2.0 रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर फैन्स में काफी एक्साइटमेंट है। वैसे तो इस फिल्म को लेकर सभी फैन्स एक्साइटेड हैं, लेकिन थलाइवा यानी कि रजनीकांत के फैन्स को सुबह से ही फिल्म देखने के लिए लाइन में लगे हैं। एक फैन ने सिनेमाहॉल का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में फैन्स हॉल के अंदर डांस कर रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, 'फिल्म को 3 मिनट के लिए रोकना पड़ा, थलाइवा का पहला लुक आते ही फैंस ने इस तरह से सेलिब्रेट किया।'

लाखों में बिके टिकट

फिल्म के पहले शो की 1.3 मिलियन टिकट बिक गए थे। इसकी जानकारी साउथ इंडिया के ट्रेड एक्सपर्ट रमेशा बाला ने बीती रात अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। उन्होंने बताया कि बुक माई शो नाम की बेवसाइट ने रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म ‘2.0’ की एडवांस बुकिंग के दौरान 1.3 मिलियन टिकिट बेच डाले थे।

ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला ने अपने दूसरे ट्वीट में इस बात की जानकारी दी है कि फिल्म ने तमिल रीजन में 'बाहुबली' और 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान' से भी बेहतरीन एडवांस बुकिंग दर्ज कराई है। रजनीकांत और अक्षय कुमार की '2.0' अब भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन एडवांस बुकिंग दर्ज कराने वाली फिल्म बन गई है।

भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और महंगी फिल्म

बता दें कि '2.0' 2010 में रिलीज हुई फिल्म रोबोट का सीक्वल है। फिल्म में अक्षय कुमार क्रोमैन की भूमिका में हैं। रजनीकांत फिल्म में अपने किरदार को दोहराने वाले हैं. उनका फिल्म में डबल रोल होगा। एक साइंटिस्ट वसीकरण का और दूसरा रोबोट चिट्टी का। बता दें कि 550 करोड़ के साथ 2.0 भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और महंगी फिल्म है।