रजनीकांत-अक्षय की '2.0' हुई लीक, मेकर्स ने दिया ये बड़ा बयान

सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth)और अक्षय कुमार(Akshay kumar) की फिल्म 2.0 गुरुवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा हैं। इतनी महंगी बजट में बनी ये फिल्म कहीं लीक न हो इसके लिए मेकर्स ने कई बड़े कदम उठाए, लेकिन फिर भी वो फिल्म का पाइरेटेड वर्जन आ गया।

बता दें कि लाइका प्रोडक्शंस ने फिल्म रिलीज से पहले उन साइट्स को ब्लॉक किया जिससे फिल्म लीक होने का डर था। यहां तक की मद्रास हाईकोर्ट ने 37 इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर (ISPs)को 12000 से ज्यादा उन वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था जिनपर तमिल फिल्मों का पाइरेटेड वर्ज़न दिखाया जाता है। लेकिन इन सूके बावजूद फिल्म लीक हो गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमिल रॉकर्स और अन्य एक्टिव पायरेसी वेबसाइट ने फिल्म को लीक किया। फिल्म के लीक होने से फिल्म की कमाई में असर पड़ सकता है।

फिल्म लीक होने के बाद लाइका प्रोडक्शन ने ट्विटर पर लिखा, '4 साल की मेहनत, करोड़ों रुपये, 1000 टेक्नीशियन... थिएटर में फिल्म को प्यार दें और एन्जॉय करें। अनुभव को इस तरह बर्बाद ना होने दें। पाइरेसी को बढ़ावा ना दें और सभी पाइरेडेट लिंक्स को antipiracy@aiplex.com पर भेज दें। तमिल सिनेमा को आगे बढ़ाने में मदद करें।'

Hardwork of 4 yrs, crores of money, efforts of 1000s of technicians - all to give you a visual spectacle you can watch, love and enjoy in THEATRES!

Do not spoil the experience. SAY NO TO PIRACY! Send all pirated links to antipiracy@aiplex.com & help Tamil cinema shine!#2Point0 — Lyca Productions (@LycaProductions) November 29, 2018

हिन्दी वर्जन में पहले दिन की इतनी कमाई...

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने हिन्दी वर्जन में 20.25 करोड़ की कमाई की है।

Non-holiday release... Non-festival period... Yet, #2Point0 takes a SUPER START... Keeping in mind the fact that it’s a dubbed film + advance bookings opened very late, the biz is STRONG... Thu ₹ 20.25 cr. India biz. Note: HINDI version. — taran adarsh (@taran_adarsh) November 30, 2018

इन फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

चेन्नई के जाने-माने फिल्म जर्नलिस्ट कौशिक एलएम ने ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म '2.0' ने पहले दिन चेन्नई में धमाकेदार शुरूआत की है और 'कबाली' 'काला', 'मर्सेल' और 'सरकार' को पछाड़ दिया है। कौशिक ने अपने ट्वीट में बताया है कि जहां '2.0' ने पहले दिन '2.64' करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वहीं 'सरकार', 'काला' और 'मर्सेल' ने अपने पहले दिन क्रमश 2.37 करोड़ रुपये, 1.76 करोड़ रुपये और 1.52 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।