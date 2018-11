‘2.0’ के पहले शो के बिके लाखों टिकट, पहले दिन कर सकती है धमाकेदार कमाई!

रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म '2.0' गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है और इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि फिल्म के पहले शो की 1.3 मिलियन टिकट बिक गए थे। इसकी जानकारी साउथ इंडिया के ट्रेड एक्सपर्ट रमेशा बाला ने बीती रात अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। उन्होंने बताया कि बुक माई शो नाम की बेवसाइट ने रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म ‘2.0’ की एडवांस बुकिंग के दौरान 1.3 मिलियन टिकिट बेच डाले थे।

#BookMyShow has sold 1.2 Million tix so far for #2Point0 .. All-time No.2 after #Baahubali2

अब जब फिल्म के पहले दिन की टिकट इतनी बिकी है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म की पहले दिन की कमाई कितनी रहने वाली है।

ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला ने अपने दूसरे ट्वीट में इस बात की जानकारी दी है कि फिल्म ने तमिल रीजन में 'बाहुबली' और 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान' से भी बेहतरीन एडवांस बुकिंग दर्ज कराई है। रजनीकांत और अक्षय कुमार की '2.0' अब भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन एडवांस बुकिंग दर्ज कराने वाली फिल्म बन गई है।

With best adv booking of the year so far in TN, #2Point0 is heading for a Monsterous Opening in TN tomorrow..



TN Govt has allowed 5 shows per day.. 3D version is a revenue booster..