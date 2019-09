एक्‍टर और कथक गुरु वीरू कृष्‍णनन का निधन हो गया है। बता दें क‍ि वीरू कृष्‍णनन फिल्‍म ' राजा हिंदुस्‍तानी', 'इश्‍क' और 'अकेले हम अकेले तुम' में यादगार भूमिका में नजर आए थे। इसके अलावा वह कथक के गुरु भी रहे हैं। आथिया शेट्टी ने अपने ट्विटर अकांउट पर शेयर कर दु:ख जाहिर किया। इसके साथ ही उन्‍होंने हार्ड वर्क, अनुशासन और कथक सिखाने के लिए शुक्रिया भी अदा किया।

omg, so sad and shocked to hear this. RIP guruji ✨🙏🏼 thank you for teaching us— hard work, discipline and to truly love the form of Kathak. https://t.co/6NvRtnb9ph

लारा दत्ता ने भी ट्वीट किया, ये बहुत ही बुरी खबर है। गुरुजी के परिवार के लिए प्रार्थना और संवेदना है।

This is very sad news indeed. Prayers and heartfelt condolences to Guruji’s family. He really was an institution & his passion for kathak and patience with his students made him an exemplary teacher. #RIP #panditveerukrishnan https://t.co/LDoSh3Ok6G