राहुल बोस के 442 रुपये के 2 केलों पर होगी जांच, जानें पूरा मामला

बॉलीवुड एक्टर राहुल बोस ने हाल ही में एक फाइव स्टार होटल में परोसे गए442 रूपए के 2 केलों का बिल शेयर कर सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है। राहुल के इस वीडियो के बाद यूजर्स होटल को लेकर कई कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन बता दें कि अब ये मामला बढ़ गया है। दरअसल, इस मामले पर को गंभीरता से लेते हुए चंड़ीगढ के डिप्टी कमिश्नर एक्साइज-टैक्सेशन कमिश्नर मंदीप सिंह बरार ने होटल के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक़ मंदीप सिंह ने कहा कि हमने वीडियो पर संज्ञान लिया है। राहुल बोस ने जो वीडियो शेयर किया है उसे देखकर मैंने जाँच के आदेश दिए हैं। होटल ने ताज़े फल पर GST कैसे लगाया? अगर होटल इस मामले पर दोषी पाया तो उसके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई होगी।

क्या था मामला-

राहुल बोस ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि वो एक होटल गए, जहां जिम में वर्कआउट करने के बाद 2 केले मंगवाए। लेकिन उन 2 केलों का बिल देखकर वो शॉक्ड हो गए। वीडियो शेयर करते हुए राहुल ने लिखा, 'आपको भरोसा करने के लिए यह देखना होगा. कौन कहता है कि फल आपके लिए नुकसानदायक नहीं है?'

You have to see this to believe it. Who said fruit wasn’t harmful to your existence? Ask the wonderful folks at @JWMarriottChd #goingbananas #howtogetfitandgobroke #potassiumforkings pic.twitter.com/SNJvecHvZB