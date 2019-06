'Laxmmi Bomb' में वापस आने के बाद डायरेक्टर राघव लॉरेंस ने अक्षय कुमार को कहा शुक्रिया

अक्षय कुमार की फिल्म ‘लक्ष्मी बम’ शूटिंग शुरू होने के पहले से ही चर्चा में है। फिल्म का पहला लुक सामने आने के बाद फिल्म के डायरेक्टर राघव लॉरेंस नाराज होने के बाद फिल्म छोड़ दी थी। डायरेक्टर राघव लॉरेंस ने फिल्म मेकर और टीम पर यह आरोप लगाते हुए बताया था कि मेरे से बिना बिताए और बिना कुछ डिस्कस किए फिल्म के पोस्टर को रिलीज कर दिया गया था। इस बात आहत डारेक्टर ने फिल्म छोड़ने का फैसला किया। लेकिन अब सारी चीजें ठीक हो गई हैं और इस फिल्म को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। खबरों की मानें तो वह वापस फिल्म का निर्देशन करने के लिए तैयार हो गए हैं। इस बात का खुलासा राघव ने ट्वीट किया है। उन्होंने बताया है कि बतौर डायरेक्टर फिल्म में उनकी वापसी हो गई है। उन्होंने अक्षय कुमार का शुक्रिया भी अदा किया है।

जन्मदिन मनाने के लिए सोनाक्षी सिन्हा ने काम से ली छुट्टी

राघव ने ट्विटर हैंडल पर अक्षय संग तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- ''डियर फ्रेंड्स और फैंस...जैसा कि आप चाहते थे, मैं बताना चाहूंगा कि लक्ष्मी बॉम्ब में बतौर डायरेक्टर मेरी वापसी हो गई है। मुझे समझने के लिए मैं अक्षय कुमार सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं प्रोड्यूसर शबीना खान का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मुझे सम्मान देने के लिए शुक्रिया। मैं फिर से इस फिल्म का हिस्सा बन कर खुश हूं।'

Happy B'day Spl: जब ऑनलाइन फ्रॉड की शिकार हुई थी सोनाक्षी सिन्हा, किया था ऐसे खुलासा

Hi Dear Friends and Fans...!

As you wished I would like to let you know that I am back on board as a director of #LaxmmiBomb with @akshaykumar pic.twitter.com/9HRHF5y2VV