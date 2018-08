इंटरनेट पर आई राधिका आप्टे के मीम्स की बहार, यूजर्स यूं उड़ा रहे हैं मजाक

बॉलीवुड फिल्म सुई-धागा के ट्रेलर के बाद अनुष्का के मीम्स ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। अनुष्का के पोज को कॉपी करके यूजर्स खूब मजाक बना रहे थे। अनुष्का के बाद अब राधिका आप्टे का नंबर आ गया है। हाल ही में राधिका आप्टे की वेब सीरीज घोल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। फिल्म रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर राधिका के मीम्स जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। दरअसल, राधिका आप्टे की नेटफ्लिक्स के साथ ये तीसरी फिल्म है, जिसके बाद यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। इन मीम्स को देखकर आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यूजर्स राधिका और नेटफ्लिक्स को जय-वीरू की जोड़ी बता रहे हैं। उनका कहना है कि नेटफ्लिक्स पर सिर्फ और सिर्फ राधिका का कब्जा है।

After Lust Stories And Sacred Games Netflix Signs Radhika Apte For 'Ghoul'. Her 3rd Webseries Within A Year. 🙄



Web-series Are Temporary, #RadhikaApte Is Permanent😂🤣😂 pic.twitter.com/rDrwBfmWgV — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadejaaaa) August 27, 2018

Someone please offer happy roles to #RadhikaApte — Ra Ch Na (@raggedtag) August 25, 2018

Be my #Netflix , I will be your #RadhikaApte 😂🤣 — Hendritta Pinto (@pinto_hendritta) August 31, 2018

#RadhikaApte on #netflix is serious competition to sooryavansham on set max. — Gulshan Laassi (@gulshanlassi) August 30, 2018

When you open Netflix and see Raadhika Apte all over.#RadhikaApte pic.twitter.com/8WhlB6w7TR — Raj Mehta (@rajmehta28) August 28, 2018

इतना ही नहीं, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग साइट जोमैटी भी इसमें पीछे नहीं रही और अपने ही अंदाज में राधिका का मजाक उड़ा डाला। जमैटो ने ट्वीट करते हुए कई सारी डिश के नाम लिखे और उन्हें पनीर से कनेक्ट कर दिया। इसे शेयर करते हुए जोमैटो ने लिखा, '...और आपको लगता है राधिका आप्टे ही वर्सटाइल हैं?' जोमैटो की इस ट्वीट के बाद नेटफ्लिक्स राधिका के बचाव में उतर आया है और जवाब में लिखा, राधिका हर जगह है। साथ ही नेटफ्लिक्स ने एक तस्वीर शेयर की और हर दिश में से एक एल्फाबेट निकालते हुए राधिका का नाम बना दिया।

And you thought only Radhika is versatile 😜 pic.twitter.com/nqfHikbeeU — Zomato India (@ZomatoIN) August 29, 2018

बता दें, नेटफ्लिक्स पर एक्ट्रेस राधिका आप्टे की वेब सीरीज 'घुल' रिलीज की गई। इसके तीन एपिसोड हैं। पहला एपिसोड 'आउट ऑफ दे स्मोकलेस फायर', दूसरा 'द नाइटमेयर्स विल बिगन' और तीसरा और आखिरी हिस्सा 'रीवील देयर गिल्ट, ईट देयर फ्लेस' है।