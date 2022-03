Radhe Shyam Movie Review: फिल्म की तारीफें करते नहीं थक रहे कमाल राशिद खान, प्रभास के बारे में कही ये बात

कमाल राशिद खान उर्फ KRK किसी फिल्म की तारीफ कर दें ऐसा कम ही होता है। हालांकि प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म 'राधे श्याम' कमाल राशिद खान को पसंद आई है। KRK ने ट्वीट करके फैंस के साथ फिल्म का अपना अनुभव शेयर किया है और जवाब में बहुत से ट्रोल्स ने उनसे पूछा है कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया है। प्रभास की फिल्म आखिर उन्हें पसंद कैसे आ गई। मालूम हो कि लंबे वक्त से पोस्टपोन होती रही ये फिल्म आखिरकार शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है।

फिल्म की तारीफें करते दिखे KRK

बात करें फिल्म पर कमाल राशिद खान के रिएक्शन की तो KRK ने ट्वीट किया, 'राधे श्याम देख रहा हूं।' उन्होंने लिखा, 'राधे श्याम के निर्देशक बहुत चालाक हैं। उन्होंने शानदार काम किया है।' अपने अगले ट्वीट में KRK ने लिखा, 'फिल्म का फर्स्ट हाफ शानदार है। डायरेक्टर ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। पूजा हेगड़े और प्रभास ने भी दमदार काम किया है।'

KRK बोले 100% हिट होगी ये फिल्म

KRK को हालांकि फिल्म का सेकेंड हाफ उतना खास इंप्रेस नहीं कर पाया। उन्होंने लिखा, 'हालांकि इसका सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ जितना अच्छा नहीं है। फिर भी राधे श्याम एक अच्छी फिल्म है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक श्योर शॉट हिट होने वाली है। सारा क्रेडिट निर्देशक को जाता है।' KRK फिल्म राधे श्याम की तारीफों के पुल बांधते दिखाई पड़े।

Director of #RadheShyam is very clever! Doing good job. — KRK (@kamaalrkhan) March 10, 2022

First half of #RadheShyam is brilliant. Director is at his very best. @hegdepooja and #Prabhas𓃵 have done superb job. Hope 2nd half will be equally good. — KRK (@kamaalrkhan) March 10, 2022