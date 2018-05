कल रिलीज नहीं होगा 'रेस-3' का ट्रेलर, सलमान ने दिए संकेत

बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रेस 3' का उनके प्रशंसकों को बेसब्री से इंतज़ार है। 15 मई यानि मंगलवार को यह ट्रेलर रिलीज होने वाला था लेकिन नहीं होगा। इस बात की जानकारी खुद सलमान खान ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। सलमान खान के ट्वीट है, 'कल का मुझे डाउटफुल लग रहा है।'

बता दें कि सलमान खान का यह ट्वीट कल शाम को आया है जब लोग बेसब्री से ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले भी सलमान खान रिलीजिंग को लेकर अपने प्रशंसकों क्षमा मांग चुके हैं। सलमान खान ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि, कल का मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है।

इससे पहले सलमान ने लेट हुए ट्रेलर के बारे में 10 मई को ट्वीट करके फिल्म के ट्रेलर लॉन्च न हो पाने का असली कारण बताया था। उन्होंने मजेदार ढंग से ट्वीट पर लिखा था कि, सच बताऊँ, हम Race3 के ट्रेलर के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए इसके इतने पोस्टर बनाये लेकिन इंतज़ार का का फल मीठा होता है। #Race3 का ट्रेलर 15 मई को आपके आ रहा है।

Sach Batau . We were not ready with the #Race3Trailer . Is liye itne posters banaye . But Intezar ka fal meetha hota hai . The #Race3 trailer coming to u on May15 . And i promise u the wait will be worth it . @SkFilmsOfficial @tipsofficial @remodsouza @RameshTaurani pic.twitter.com/HhwrfeKf6a