'उरी' को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर उठे सवाल, जानें क्या है मामला

आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल फिल्म 'बधाई हो' और 'अंधाधुन' को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है। हालांकि, सोशल मीडिया पर यूजर्स इस बात को लेकर कन्‍फ्यूज हो गए कि जब ये अवॉर्ड्स 2018 की फिल्‍मों के लिए थे तो इसमें विकी कौशल स्‍टारर 'उरी: द सर्जिकल स्‍ट्राइक' कैसे शामिल हो गई। बता दें, उरी 11 जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी। सोशल मीडिया पर यूजर्स पूछ रहे हैं कि जब फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी तो इसे 2018 के नेशनल अवॉर्ड्स लिस्ट में कैसे शामिल किया गया।

Hold on. #Uri released on 2019.. How the movie eligible for 2018 #Nationalawards