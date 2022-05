क्या KGF 2 की सक्सेस के बाद बदली गई ‘पुष्पा 2’ की स्क्रिप्ट? मेकर्स ने बताया सच

अल्लू अर्जुन के मेकर्स पुष्पा 2 में जुटे हुए हैं। बीते दिनों ऐसी खबरें थीं कि केजीएफ चैप्टर 2 की सफलता के बाद पुष्पा 2 की कहानी में बदलाव किया गया है। अब इस पर मेकर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

