PM मोदी की बायोपिक को डायरेक्ट करने पर ओमंग कुमार ने कही ये बात

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता उमंग कुमार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बायोपिक का निर्देशन करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उन्हें इस पर गर्व है।

'मैरी कॉम' और 'सरबजीत' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके उमंग ने ट्विटर पर पीएम मोदी को भारत के इतिहास में सबसे सफल नेताओं में से एकबताया।

उमंग ने सोमवार को ट्वीट किया, 'श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति की बायोपिक का निर्देशन करना, जो भारत के इतिहास के सबसे सफल नेताओं में से एक हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे इसके निदेर्शन पर गर्व है। विवेक ओबेरॉय लेजेंड की भूमिका में हैं। सुरेश ओबेरॉय और संदीप सिंह ने इसका निर्माण किया है।'

