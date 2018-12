16 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार हुई 'पैडमैन' की प्रोड्यूसर

फिल्म प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोरा को आर्थिक अपराध विंग ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रेरणा पर 16 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। प्रेरणा और क्रि अर्ज एंटरटेनमेंट के खिलाफ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर वाशु भगनानी ने एफआईआर दर्ज कराई थी।

वाशु भगनानी का आरोप था की फिल्म 'फन्ने खान' में बतौर डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें सही क्रेडिट नहीं दिया गया जो एग्रीमेंट के खिलाफ है। वाशु ने प्रेरणा के अलावा प्रोतिमा अरोरा और अर्जुन कपूर के खिलाफ मुंबई के आर्थिक अपराध शाखा में एफआईआर दर्ज कराई थी।

निर्माता प्रेरणा अरोरा रुस्‍तम, पैडमैन, परी और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्‍मों को प्रोड्यूस कर चुकी हैं।

Maharashtra: Film producer Prerna Arora was arrested yesterday by Economic Offences Wing of Mumbai Police in connection with an alleged fraud of Rs 16 crore.