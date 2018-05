प्रियंका की ड्रेस का ट्विटर पर उड़ा मजाक, फैंस बोले- गलत जगह से फटी ड्रेस

ग्लोबल स्टार की लिस्ट में जगह बना चुकी प्रियंका चोपड़ा अपने स्टाइल स्टेमेंट को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। इस बार उन्होंने ऐसी ड्रेस पहनी की सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया गया। दरअसल, प्रियंका ने सवारी सूट पहनी था, जिसमें उन्होंने स्कर्ट कैरी की थी। लेकिन में ऐसी जगह कट थे, कि लोगों का ध्यान सीधा वहीं गया और ट्विटर पर उन्हें खूब ट्रोल किया गया। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रियंका के कपड़े चर्चा का कारण बने हो। इससे पहले भी वह कई बार फैंस का शिकार बन चुकी हैं। एक बार रेड कार्पेट पर उनकी ड्रेस की तुलना फूलदान से कर दी गई थी।

इतना ही नहीं, पहले भी प्रियंका की ड्रेस की तुलना चाय की मलाई से की गई थी। आइए डालते हैं फैंस के ट्वीट पर एक नजर, जिसमें उन्होंने उड़ाया है प्रियंका की ड्रेस का मजाक...

If my mum saw this, she would immediately send it for rafu. pic.twitter.com/0J4r5ZzQVR — Naomi Datta (@nowme_datta) May 3, 2018

I think it's a dress for breastfeeding moms... — Sai Chetan N Goud. (@Cheatan_goud) May 3, 2018

My mother would have sent to a cousin who is nursing a new born. — Anusha Yadav (@anushayadav) May 3, 2018

If my dad saw this, he would tell me - see people still wear safari suits. — YD (@YashDholakia) May 3, 2018

I thought those were pockets with skin color flaps 🙄 — महादेव (@shiv_iitk) May 3, 2018