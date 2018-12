सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल प्रियंका चोपड़ , मां मधु ने दिया करारा जवाब

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की शादी जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में एक और दो दिसंबर को हुई। निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा से हिन्दू और इसाई रीती रिवाज़ के साथ शादी कर उनको अपनी दुल्हनिया बना लिया। हाल ही इस न्यू मेरिड कपल ने दिल्ली में रिसेप्शन आयोजित किया था जिसमे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी नजर आए। शादी के बाद प्रियंका को अक्सर नवविवाहिता के रुप में नजर आईं। प्रियंका कई जगहों पर माथे पर सिंदूर लगाए और गले में मंगलसूत्र डाले हुए दिखीं। प्रियंका के इस लुक को फैंस ने काफी पसंद किया। लेकिन कुछ फैंस इनके इस अंदाज को सोशल मीडिया पर मजाक बनाया। प्रियंका की मां मधू चोपड़ा को ट्रोलर्स की यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आई और उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को जमकर फटकार लगाई।

'क्रेक फाइटर' में दिखेगी पवन सिंह और संचिता की जोड़ी

आपको बता दें कि शादी के बाद प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने नाम के आगे अपने पति निक का सरनेम जोड़ दिया। वहीं कई लोगों ने प्रियंका को उनके पुराने फेमिनिस्ट बयान को याद दिलाते हुए उनको ट्रोल किया। इस ट्रोल पर प्रियंका ने जहां चुप्पी साधी वहीं मां मधु चोपड़ा ने उन्हें करारा जवाब देकर ट्रोलर्स की बोलती बंद कर दी।

पूर्व 'मिस इंडिया अर्थ' तन्वी व्यास ने हर्ष नागर से की शादी- PHOTOS

प्रियंका के सोशल मीडिया अकाउंट में हुए इस बदलाव को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाने वालों की भी कमी नहीं है। जब एक यूजर ने प्रियंका के सिंदूर पर सवाल उठाते हुए टि्वटर पर लिखा- ऊंची आवाज में चिल्लाते और शोर करते रहो, मुझे एक आदमी की जरूरत नहीं है, मुझे एक आदमी की जरूरत बच्चों के लिए है। अचानक से एक सभ्य दुल्हन बनना, उसे सूरज-चांद और सितारा बताना, नाम बदलना, मांग में मुट्ठीभर सिंदूर भरना, ऐसे क्षण में आप अपने पुरुष को पाते हैं।

ईशा अंबानी ने शादी में पहनी थी मां नीता अंबानी की साड़ी! देखें PHOTO

Scream and shout at top of voice....I dont need a Man, I need a man only to make babies, we aren't 2nd fiddle



Quicky change into a coy bride, say he is the sun and moon and stars, change your name, wear mutthi bhar sindoor the moment you find your MAN.



Bollywood Feminists!