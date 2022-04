Priyanka Chopra ने बेटी की परवरिश को लेकर कही बड़ी बात, बोलीं- मैं कभी उस पर...

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और सिंगर-एक्टर निक जोनस एक बेटी के माता-पिता बन चुके हैं। कपल ने जनवरी में ये खुशखबरी फैंस को दी थी। अब एक्ट्रेस ने पहली बार अपनी बेटी को लेकर बात की है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Thu, 14 Apr 2022 10:39 AM

इस खबर को सुनें