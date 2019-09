The Sky Is Pink: शादी के बाद प्रियंका की पहली फिल्म का ट्रेलर रिलीज, फैन्स ने दिए ये रिएक्शन

प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर, जायरा वसीम स्टारर फिल्म द स्काई इज पिंक का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर की शुरुआत होती है प्रियंका-फरहान की लव स्टोरी से। शुरुआत में दोनों के बीच काफी प्यार होता है और दोनों काफी खुश थे, लेकिन फिर तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि सब बदल जाता है। जायरा वसीम फिल्म की कहानी शुरु करते हुए कहती हैं, 'मैंने बहुत लव स्टोरीज देखी हैं, फिल्मी, वन साइडेड, एपिक, लेकिन मेरी फेवरेट लव स्टोरी जो थोड़ी ट्रैजिक है वो मेरे पैंडा और मूज की हैं। इसके बाद ट्रेलर में प्रियंका-फरहान की लव स्टोरी दिखाई जाती है। सब सही चल रहा होता है, लेकिन तभी जायरा की बीमारी के बारे में पता चलता है जिसके बाद पूरी कहानी बदल जाती है।'

ये फिल्म रियल स्टोरी परव बेस्ड है। वैसे बता दें कि प्रियंका इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि शादी के बाद ये प्रियंका की पहली बॉलीवुड फिल्म है। ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सब ट्रेलर की तारीफ कर रहे हैं। पढ़ें सोशल मीडिया रिएक्शन...

I have waited 84 years for a Hindi-centric movie from Priyanka. And her on-screen chemistry with Farhan looks so natural. The story looks fantastic! I am all for this! I will definitely be recommending this to my IRL friends. https://t.co/6XRj2D4owm — Sonia Kapoor (@sabyaasachiiii) September 10, 2019

Priyanka Chopra Jonas is BACK!

The trailer is absolutely amazing and I cannot wait till I cry my eyes out with Priyanka on October 11.

[super excited for the soundtrack too😭🌸 ]#TheSkyIsPinkTrailer pic.twitter.com/UcCu8IOLwS — Rahul ☔ (@Cornelia_Hearts) September 10, 2019

I just saw #TheSkyIsPinkTrailer it is mind-blowing i just wanna tell you guys is the next entertaining film you such enjoy trailer and then film release then again you enjoy whole movie @RSVPMovies @priyankachopra @FarOutAkhtar @ZairaWasimmm & Rohit Saraf 💓 — Hemang Rathod (@hemangrathod99) September 10, 2019

#TheSkyIsPinkTrailer looks so promising and genuine. It's been such a long time since we had films like this ♡ pic.twitter.com/QAXiTMagUY — ♡ (@wockween) September 10, 2019

KBC: अमिताभ के पहले ही सवाल में उलझ गए थे UP के कंटेस्टंट हिमांशु धुरिया, आज 1 करोड़ पर आजमाएंगे किस्मत

आमिर खान ने बदला अपना फैसला, सुभाष कपूर के साथ 'मोगुल' में करेंगे काम

प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग देखकर रोने लगे थे पति निक जोनस...

द स्काई इज पिंक की डायरेक्टर सोनाली ने बताया था, 'फिल्म की शूटिंग का आखिरी दिन था। हमने शूटिंग खत्म होने के बाद निक को बुलाया था क्योंकि हमारा प्लान केक कट करके इस दिन को सेलिब्रेट करने का था। निक समय से जरा पहले आ गए थे। उस समय प्रियंका बेहद इंटेंस सीन कर रही थीं। निक ने जब उन्हें वो सीन करते हुए देखा तो वो भावुक हो गए। निक मेरे बगल में ही खड़े थे और मैंने देखा कि वो रो रहे थे।'

फिल्म स्काई इज पिंक की बात करें तो ये मोटिवेशनल स्पीकर आइशा चौधरी के पैरेंट्स की लव स्टोरी पर आधारित है। 11 अक्टूबर, 2019 को फिल्म रिलीज की जाएगी।