स्मोक करती नजर आईं प्रियंका चोपड़ा, यूजर्स ने किया ट्रोल, पूछा- 'ऐसे कैसे चलेगा दीदी'

Priyanka Chopra Smoking Photo: बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। इसके पीछे वजह उनकी एक तस्वीर है, जिसमें वह स्मोक करती हुई नजर आ रही हैं। प्रियंका चोपड़ा के साथ उनके पति निक जोनास हैं और साथ ही उनकी मां भी हैं।

सोशल मीडिया पर प्रियंका चोपड़ा की यह फोटो काफी वायरल हो रही है। इस फोटो के साथ यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। पिंकी राजपुरोहित नाम की यूजर ने लिखा है कि प्रियंका चोपड़ा दीदी को अस्थमा है, दीदी को स्मोक से नफरत है, दीदी लोगों से स्मोक फ्री दीवाली की अपील करती हैं और दीदी को खुद स्मोक करती हैं। ऐसे कैसे चलेगा दीदी।

Those who know me well know that I'm an asthmatic. I mean, what’s to hide? I knew that I had to control my asthma before it controlled me. As long as I’ve got my inhaler, asthma can’t stop me from achieving my goals & living a #BerokZindagi.



Know more: https://t.co/pdroHigNMK https://t.co/P50Arc9aIo