प्रियंका चोपड़ा ने स्विमसूट में शेयर की अपनी फोटोज, पति निक जोनस ने तुरंत कर दिया ये कमेंट

प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह अपने काम में ही बिजी थीं। प्रियंका ने अब काम से ब्रेक लेकर अपने लिए समय निकाला है और वह खूब मस्ती कर रही हैं।

इस खबर को सुनें