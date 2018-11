प्रियंका चोपड़ा की पजामा पार्टी में ईशा अंबानी भी हुईं शामिल, वायरल हुई गर्ल गैंग की PHOTO

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी भले ही दिसंबर में हो लेकिन शादी का जश्न अभी से शुरू हो चुका है। पहले तो प्रियंका का ग्रैंड ब्राइडल शॉवर हुआ, फिर बैचलरेट पार्टी और अब पीसी ने अपनी गर्ल गैंग के साथ एक पजामा पार्टी भी की। जिसमें उनकी खास सहेलियों के अलावा होने वाली जेठानी सोफी टर्नर (गेम ऑफ थ्रोन्स एक्ट्रेस), बहन परिणीति चोपड़ा और मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी भी शामिल हुईं। ईशा की शादी भी अगले महीने होने वाली है। वैसे प्रियंका की पजामा पार्टी की ये फोटो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें पजामा पहने हुए ये लेडीज काफी क्यूट लग रही हैं।

प्रियंका की खास दोस्त बनीं ईशा अंबानी...

प्रियंका और ईशा अंबानी एक दूसरे की खास दोस्त बन चुकी हैं। जिसका सबूत है ये फोटोज। क्योंकि इससे पहले ईशा प्रियंका की बैचलरेट में भी शामिल हुई थी और अब इस पजामा पार्ट में भी। वैसे प्रियंका भी ईशा अंबानी की सगाई अटैन करने के लिए इटली गई थीं। वो भी अपने मंगेतर निक जोनस के साथ।

प्रियंका ने लिखा- Payjamas are cool...

इस फोटो को शेयर करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने लिखा... Payjamas are cool.. #bridesquad #payjamasandheels @tam2cul @srishtibehlarya @daniellejonas @mubinarattonsey you were missed

भारत लौटीं प्रियंका...

इन पार्टीज के बाद प्रियंका एम्स्टर्डम से मुंबई में लौट आई हैं। प्रियंका चोपड़ा को कल बहन परिणीति चोपड़ा के साथ मुंबई एअरपोर्ट पर देखा गया। इस दौरान दोनों भी काफी उत्साहित नजर आ रही थी। भले ही इन दोनों ने मीडिया के कैमरों के लिए पोज नहीं दी हो लेकिन प्रियंका और परिणिति मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा गई। पिछले कुछ दिनों से प्रियंका चोपड़ा भले ही भारत से दूर न्यूयॉर्क में थी लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए लगातार एक्टिव नजर आई। भारत में उनकी ब्राइडर शावर सेरेमनी और बैचलरेट पार्टी की फोटोज बहुत पसंद की गई।

बता दें, 1 या 2 दिसंबर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस हिंदू रीति रिवाजों के साथ राजस्थान के जोधपुर में शादी कर सकते हैं। शादी की तैयारियां उनके घरवाले जोरों शोरो से कर रहे हैं।