प्रियंका चोपड़ा के विरोध में लखनऊ में लगे पोस्टर्स, लिखा- नवाबों के शहर में तुम्हारा स्वागत नहीं

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का लखनऊ में जमकर विरोध हो रहा है। पिछले दिनों भारत दौरे पर आईं PC कुछ वक्त तक मुंबई में एक हेयर प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रही थीं। माना जा रहा था कि यहां से वह सीधे अमेरिका रवाना हो जाएंगी लेकिन फिलहाल वह लखनऊ पहुंची हुई हैं। प्रियंका चोपड़ा को सोमवार को अलग-अलग आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों से मिलते देखा गया। इसी बीच उनके विरोध की खबरें भी सामने आई हैं।

'नवाबों के शहर में तुम्हारा स्वागत नहीं'

लखनऊ के गोमतीनगर में जगह-जगह प्रियंका चोपड़ा के पोस्टर्स लगाए गए हैं जिन पर रेड कलर का क्रॉस बनाया गया है। इन पोस्टर्स पर लिखा गया है- तुम्हारा नवाबों के शहर में स्वागत नहीं है। शहर में यह पोस्टर्स किसने और क्यों लगवाएं हैं इस बारे में पुलिस जांच कर रही है लेकिन अभी तक पोस्टर्स लगाने और विरोध प्रदर्शन करने के पीछे की वजह साफ नहीं है।

लखनऊ में क्या है प्रियंका का शेड्यूल?

बता दें कि प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ प्रोग्राम के तहत लखनऊ पहुंची हैं। वह 2 दिन तक लखनऊ में हैं और इस दौरान वह लोक बंधु अस्पताल जाएंगी और वन स्टॉप सेंटर 181 महिला हेल्पलाइन जाएंगी। इसके प्रियंका चोपड़ा न्यू बॉर्न केयर यूनिट और महिला चिकित्सालय व गोमतीनगर स्थित यूनिसेफ कार्यालय भी पहुंचेंगी।

हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर PC का फोकस

बता दें कि प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड स्टार निक जोनस से शादी के बाद अमेरिका में ही रहती हैं। उन्होंने अब बॉलीवुड फिल्मों की बजाए हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। प्रियंका चोपड़ा की पिछली हिंदी फिल्मों की बात करें तो वह The Sky is Pink और The White Tiger जैसी फिल्मों में नजर आई थीं।