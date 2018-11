Priyanka Chopra Nick Jonas Wedding:मेहमानों के संग जोधपुर रवाना हुए दूल्हा-दुल्हन, देखिए लिस्ट

#priyankachopra #nickjonas in @manishmalhotra05 today for the puja ceremony ❤️❤️❤️❤️ . .@priyankachopra @nickjonas . . #priyankanickjonas #priyankchopra #Nickjonas #couplesgoals #couple #weddingbells #wedding #lovebirds #hollywood

A post shared by pcmaniacs2 (@pcmaniacs2) on Nov 28, 2018 at 4:19am PST