प्रियंका-निक की शादी से पहले वायरल हुए ये FUNNY MEMES, देखकर आएगी हंसी

प्रियंका चोपड़ा Priyanka Chopra और निक जोनस Nick Jonas 2 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इनकी शादी जोधपुर के उम्मेद पैलेस में करीबी दोस्तों और चुनिंदा फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में होगी। मीडिया को इस शादी में एंट्री नहीं मिली है। जिस वजह से फैंस पीसी की वेडिंग फोटोज देखने के लिए बेकरार है। लेकिन इससे पहले प्रियंका-निक के कुछ मीम्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये मीम्स काफी मजेदार हैं। जिन्हें देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। ऐसे ही कुछ चुनिंदा मीम्स हम आपकों दिखाने जा रहे हैं।

प्रियंका से कम नहीं उनकी होने वाली सास,52 की उम्र में हैं इतनी खूबसूरत

Nick Jonas preparing to get married to Priyanka Chopra pic.twitter.com/gaHL2XdoJm — Bade Chote (@badechote) July 27, 2018

when @nickjonas realises that his whole family is going to have to do a flashmob on tenu le ke main javanga and mujhse shaadi karogi pic.twitter.com/JL59VyYhU1 — Nirali Shah (@nirali_ss) July 27, 2018

Nick Jonas : god please I don’t want to dance to Bole Chudiyan again pic.twitter.com/WYz7ZiW9rN — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) August 18, 2018

Do you guys think Priyanka Chopra prepared Nick Jonas for a Bollywood wedding or is he going to be really confused when his shoes get stolen or when 100 people apply haldi (turmeric) all over him??? — Riya Patel (@riyapatel_23) July 27, 2018

ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग्स की तरह प्रियंका-निक की शादी भी पांच दिनों तक चलेगी। जिसमें मेहंदी-संगीत और हल्दी जैसी सभी रस्में होंगी। 29 नवंबर को मेहंदी-संगीत सेरेमनी के बाद ये कपल 30 नवंबर को कपल फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के लिए कॉकटेल पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। 1 दिसंबर को प्रियंका-निक की हल्दी सेरेमनी होगी। प्रियंका और निक दो रीति-रिवाजों से शादी करेंगे। 2 दिसंबर को हिंदू और 3 दिसंबर को क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी होगी। खबर है कि प्रियंका और निक की शादी के दो रिसेप्शन होंगे। एक रिसेप्शन दिल्ली में 4 दिसंबर को होगा। तो दूसरा रिसेप्शन मुंबई में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें बॉलीवुड सेलेब्स शामिल होंगे। हालांकि, मुंबई में होने वाले रिसेप्शन की डेट अभी सामने नहीं आई है।