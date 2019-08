प्रियंका की मां और जेठानी ने किया ऐसा डांस, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ Viral

प्रियंका चोपड़ा और उनकी जेठानी सोफी टर्नर के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है। दोनों साथ में खूब मस्ती करते रहते हैं। लेकिन बता दें कि प्रियंका के साथ-साथ उनकी मां मधु चोपड़ा की भी प्रियंका के ससुराल वालों के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, जिसका प्रूफ हाल ही में सामने आए वीडियो के जरिए मिला है।

दरअसल, जोनस बर्दर्स के कॉन्सर्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मधु चोपड़ा प्रियंका की जेठानी सोफी टर्नर के साथ डांस कर रही हैं। वीडियो में दोनों मस्त कपल डांस कर रहे हैं।

इस वीडियो को देखकर साफ पता चलता है कि मधु चोपड़ा अपनी बेटी के ससुराल वालों के साथ खूब एंजॉय करती हैं।

Watching This happen made my night . Such a sense of family! pic.twitter.com/XYtH54vCIK