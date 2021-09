प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपनी स्टाइलिश लाइफस्टाइल, अलग-अलग मूड में शेयर कीं किलर तस्वीरें

प्रियंका चोपड़ा जोनास लंदन की गर्मियों को अलविदा और ठंड के मौसम का स्वागत करते हुए दोस्तों के संग कुछ तस्वीरें शेयर किया है। इस फोटो में प्रियंका एक बार फिर से अपनी प्यारी स्माइल और दिलचस्प लुक से अपने चाहनों का दिल जीत लिया है। इंस्टाग्राम पर शेयर की गईं इन तस्वीरों में प्रियंका अलग-अलग अंदाज और मूड में दिख रही हैं। साथ ही वह लंदन में उनकी लाइफस्टाइल क्या है ये उनके फोटो में आसानी से देखा जा सकता है।

प्रियंका इन फोटोज के जरिए अपने उन बीते दिनों को याद किया है, जिसमें वह अपने दोस्तों, फैमिली, और पति निक जोनस के साथ गुजारी थीं। प्रियंका की सभी फोटो थ्रोबैक फोटो है, जिसने उन्होंने पहले भी शेयर कर रखा है। हालांकि इस बार उन्होंने लंदन की गर्मियों को अलविदा करने के लिए इसे चुना है।

तस्वीरों में प्रियंका हमेशा की तरह गॉर्जियस और अमेजिंग लग रही हैं। फोटो की इस रील फोटो में उन्हें अलग-अलग जगहों पर देखा जा सकता है। वह कभी डाइनिंग टेबल पर, झील के किनारे, अपने दोस्तों के साथ, और कभी ड्रिंक लेते हुए देखी जा सकती हैं। वहीं वह फोटो में अलग-अलग आउफिट और मूड में देखी जा सकती हैं।

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए प्रियंका ने कैप्शन में लिखा, "समर, मेरे लिए अच्छा रहा हैशटैग गुडबाई समर, हेल्लो फॉल"।