'क्वांटिको' की शूटिंग के दौरान घायल हुईं प्रियंका चोपड़ा

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा टीवी सीरिज 'क्वांटिको' के तीसरे सीजन की शूटिंग के दौरान घायल हो गईं। उनके घुटने में चोट लगी है। प्रियंका ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा कि शूटिंग के दौरान उनके घुटने में चोट लग गई। इसके बाद उनके साथ सेट पर फिजियोलॉजिस्ट मौजूद रहता था।

I actually hurt my knee filming this! I had to have a physiologist on set with me and my knee wrapped for the next 3 weeks #AlexIsBack #Quantico @QuanticoTV



चोट के चलते अब उन्हें 3 हफ्ते के लिए आराम करना पड़ेगा और वह शूटिंग नहीं कर पाएंगी पाएंगी। प्रियंका ने इसके साथ ही कुछ मजेदार बातें भी शेयर की। उन्होंने लिखा, 'जब हम लोग इटली में थे तो क्रू में मैं अकेली अभिनेत्री थी इसलिए मुझे क्रू के साथ रात में बाहर जाना होता था। हमने काफी टस्कन शराब पी।'

While we were in Italy 🇮🇹 I was the only actress from the main cast, so I would go out at night with the crew. We consumed a lot of Tuscan wine! 🍷 #AlexIsBack #Quantico