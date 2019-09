प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'द स्काई इज पिंक' का 13 सितंबर को होगा टोरंटो में प्रीमियर

प्रियंका चोपड़ा आज टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए टोरंटो रवाना हो गई हैं जहां उनकी आने वाली फिल्म 'द स्काई इज पिंक' का प्रीमियर 13 सितंबर को होगा।

प्रियंका ने ट्वीट किया, आज टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मेरे सफर में, 13 सितंबर को प्रीमियर के लिए मेरे बाकी के सदस्यों के यहां आने का इंतजार नहीं कर सकती। पहले मिले अच्छे रिव्यूज और इसे दुनिया के साथ साझा करने के लिए बेहद उत्साहित हूं! हैशटैग द स्काई इज पिंक।

On my way to @TIFF_NET today.

Can't wait for the rest of the team to join me for the premiere on the 13th.

So excited for the amazing early reviews & to share this with the world!#TheSkyIsPink pic.twitter.com/zu0ojsQZfl