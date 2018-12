VIDEO: एक बार फिर नजर आई बाजीराव-काशी की जोड़ी, पिंगा गाने पर खूब नाची प्रियंका-दीपिका

DeepYanka 😍😍 Deepika Padukone and Priyanka Chopra dancing on pinga at #Nickyanka wedding party 😍😍😍😍 • • @deepikapadukone @ranveersingh @georgiougabriel @shaleenanathani #deepikapadukone #ranveersingh #dance #dancing #pinga #wedding #weddingparty #priyankachopra #nickjonas #goddess #deepveer #gorgeous #flawlessbeauty #beyondbeauty #beautyqueen #queenofhearts #queenofbollywood #beautiful #bollywood #hollywood #actress #bollywoodactress #hollywoodactress #bollywoodnews #gainlikes #gainfollowers

A post shared by Deepika Padukone The Princess (@deepika.padukone.the.princess) on Dec 20, 2018 at 11:35am PST