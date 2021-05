मीरा चोपड़ा पर लगे फर्जी तरीके से वैक्सीन लगवाने के आरोप, एक्ट्रेस ने दी सफाई

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की कजिन व एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा (Meera Chopra) पर फर्जी स्वास्थ्य कर्मी बनकर कोरोना का टीका लगवाने का आरोप लगा है। ऐसे में मीरा ने अपने इस आरोप पर सफाई देते हुए ट्वीट किया है और अपना पक्ष रखा है।

क्या है आरोप

दरअसल मीरा चोपड़ा पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई से ठाणे में फर्जी स्वास्थ्य कर्मी बनकर कोरोना का टीका लगवाया है। मीरा चोपड़ा 18- 44 साल आयु वर्ग में आती है, जिनके टीकाकरण फिलहाल महाराष्ट्र में बंद हैं, लेकिन एक्ट्रेस पर आरोप है कि ठाणे के पार्किंग प्लाझा कोविड सेंटर में सुपरवायजर का नकली पहचान पत्र बनवाकर उन्होंने टीका लगवाया है।

हम सभी को वैक्सीनेशन करवाना है

इस मामले के तूल पकड़ने पर मीरा ने ट्विटर पर सफाई दी है। मीरा ने अपने ट्वीट में लिखा, 'हम सभी को कोविड वैक्सीनेशन करवाना है और हम सब ऐसा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मैंने भी अपने जान पहचान के लोगों से सहायता लेने की कोशिश की और एक महीने के बाद मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन मिला है।'

My statement on the articles that has been coming out fr my vaccine shot!! pic.twitter.com/wDE70YHsMo