निक से शादी की खबरों के बीच प्रियंका चोपड़ा कर रही हैं शूटिंग

प्रियंका चोपड़ा अपने मंगेतर निक जोनास के साथ दिसंबर में शादी के बंधन में बंध जाएंगी। इस समय का जबकि उन्हें अपनी शादी की तैयारियों और शॉपिंग में बिजी होना चाहिए था, तो वह पुरानी दिल्ली में बॉलीवुड फिल्म द स्काई इज पिंक की शूटिंग कर रही हैं।

बता दें कि इस फिल्म की निर्देशक शोनाली बोस हैं। इस फिल्म में उनके साथ फरहान अख्तर, रोहित अख्तर और जायरा वसीम भी हैं। प्रियंका तकरीबन दो साल बाद बॉलीवुड फिल्मों में वापसी कर रही हैं। उन्हें आखरी बार 2016 में प्रकाश झा के निर्देशन में आई फिल्म जय गंगाजल में देखा गया था। हॉलीवुड में उनकी अगली आने वाली फिल्म इजिन्ट इट रोमांटिक है, जो जल्द ही रिलीज होगी। इस फिल्म में उनके साथ लियाम हेम्सवर्थ और रेबेल विलसन हैं।

प्रियंका ने द स्काई इज पिंक की तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं। इसमें से एक तस्वीर में उन्होंने लिखा है कि 'क्योंकि सूरज हमेशा मुझ पर चमकता रहता है'।

Cause the sun always shines on me... #onsetshenanigans ☀️#hairfordays pic.twitter.com/3o8GfgVYxN