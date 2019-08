प्रियंका चोपड़ा के नेक्स्ट हॉलीवुड प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हो गया है। जल्दी ही वह नेटफ्लिक्स के लिए एक बच्चों की सुपर हीरो फिल्म के लिए काम शुरू करेंगी। वह अलीटा: बैटल एंजेल फेम फिल्ममेकर रॉबर्ट रॉड्रिग्ज की फिल्म वी कैन बी हीरोज में एक इंर्पोटेंट प्ले करेंगी। फिल्म को 'स्पाईड किड्स' फ्रेंचाइजी के निदेशक रॉबर्ट रॉड्रिग्स के द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित किया जा रहा है।

इस बीच 'क्वांटिको' सीरीज की अभिनेत्री की मराठी प्रोडक्शन में बनी 'पैनी' ने हाल ही में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि मुझे पैनी जैसी फिल्म को प्रोड्यूस कर के गर्व महसूस हुआ। निर्देशक और हमारी टीम को दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर बधाई।

आपको बता दें कि फिल्म दूसरे ग्रह से आये आक्रमणकारियों के एक समूह के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पृथ्वी के सुपरहीरोज का अपहरण कर लेते हैं, और उनके बच्चे एक टीम बना कर अपने पेरेंटस और दुनिया को बचाने की कोशिश करते हैं।खबर है कि प्रियंका फिल्म में मिस ग्रैंडेंको नाम का करेक्टर प्ले कर सकती हैं।

