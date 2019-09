प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर को मिली मुंबई पुलिस से चेतावनी, जानें पूरा मामला

महाराष्ट्र पुलिस ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर को उनकी आगामी फिल्म 'दि स्काई इज पिंक' में एक दृश्य के लिए बड़े चुटीले अंदाज में चेतावनी दी है।

'दि स्काई इज पिंक' का ट्रेलर सोमवार को जारी किया गया। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस की नजर इस फिल्म के ट्रेलर पर पड़ी, जिसमें प्रियंका फरहान से कहती दिखाई देती है कि जैसे ही उनकी बेटी आयशा ठीक हो जाएगी, वे बैंक लूट लेंगे।

इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने एक ट्वीट किया, आईपीसी धारा-393 के तहत जुमार्ने के साथ सात साल की कैद। प्रियंका ने जवाब दिया, उप्स, रंगे हाथों पकड़े गए। लगता है कि प्लान बी के तहत काम करना पड़ेगा।

Oops 🙊🙈 caught red handed… time to activate Plan B @FarOutAkhtar ! #TheSkyIsPink 💓 https://t.co/bvyPgFM6gi

Hahaha never planning heists on camera again 😜 @priyankachopra 💖 #TheSkyIsPinkTrailer https://t.co/I5pfefmCxt