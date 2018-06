फिर 10 साल छोटे एक्टर के साथ नजर आईं प्रियंका, डिनर डेट पर दिखे साथ

Spotted! Nick Jonas and Priyanka Chopra terlihat untuk pertama kalinya sejak rumor pacaran mereka beredar 😳😳😳 Dinner manjah beb di LA 😗😗😗 Siap buat go public kah??? #NickJonas #PriyankaChopra

A post shared by Hollywood Channel ☕ (@hollywood_channel) on Jun 1, 2018 at 10:33pm PDT