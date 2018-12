प्रियंका-निक पर लगा जानवरों के प्रति क्रूरता का आरोप, जानिए किसने जताई आपत्ति

बॉलीवुड की देसी गर्ल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और अमेरिकन सिंगर निक जोनास (Nick Jonas) शादी बंधन में बंध गए हैं। प्रियंका- निक की शादी की तस्वीरें अभी तक सामने नहीं आई है। फैंस इनकी शादी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। शादी के बाद प्रियंका के घर मे जबरदस्त अंदाज में सेलिब्रेशन किया जा रहा है। अपनी शादी का रिसेप्शन पार्टी देने के लिए प्रियंका और निक दिल्ली रवाना हो चुके हैं। खबरों की माने तो 4 दिसंबर को दिल्ली में इस फंक्शन का आयोजन किया जाएगा। लेकिन इसी बीच प्रियंका-निक की शादी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस न्यू बेडिंग कपल पर जानवरों की देखभाल करने वाला संगठन पेटा (PETA- People for the Ethical Treatment of Animals) ने पशुओं के प्रति क्रूरता का आरोप लगाया है। PETA प्रियंका-निक पर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है।

Dear @priyankachopra and @nickjonas. Eles 4 weddings live n chains & horses r controlled w whips, spiked bits. Ppl r rejecting ele rides: https://t.co/Gea5jvP6LP & having horse-free weddings. Congrats, but we regret it was not a happy day for animals. pic.twitter.com/p9FFeJ969B — PETA India ❤️❤️ (@PetaIndia) December 3, 2018

आपको बता दें कि प्रियंका -निक की शादी को शानदार बनाने के लिए हाथी और घोड़ों का इस्तेमाल किया गया था। खबर है कि निक जोनास घोड़े की सवारी कर शादी भवन तक पहुचे थे। शादी में जानवरों के इस्तेमाल पर पेटा ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताते हुए अपनी बात रखी।

PETA के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि डियर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास! आप दोनों की शादी मुबारक हो। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि अब लोग शादी में हाथी और घोड़ो का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पीपीएल ने हाथी की सवारी को खारीज कर दिया है। हमें खेद हैं कि आपका यह खुशी का दिन जानवरों के लिए अच्छा दिन नहीं बन पाया।

Partially agree with .@PetaIndia abt the animal cruelty, I have few specific Qs to ask -



1. What abt horseriding worldwide



2. Game of Polo on horses



3. Race Courses & Jockeys



4. Horses used in Mt. Pilgrimages



5. Forces using horses



Possible without Whips & Spiked bits? — ©Kashmiri Pandit 🚩ψ™ (@KhushuRK) December 3, 2018

आपको बता दें कि पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर पेटा के इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर भी समर्थन भी मिला रहा है। जिसमें एक वीडियो के साथ उसका टाइल 'बैंड बाजा ब्रूटैलिटी' रखा गया है।

#WATCH: Fireworks at Umaid Bhawan Palace in Jodhpur, Rajasthan, after Priyanka Chopra and Nick Jonas tied the knot as per Christian rituals. pic.twitter.com/XpzYtGZG2G — ANI (@ANI) December 1, 2018

Hypocrisy Just Died Of Asthma And Its Pet Committed Suicide Due To Agony Of Ear Pain. #PriyankaChopra pic.twitter.com/eDXUur2W9J — Sir Jadeja (@SirJadeja) December 2, 2018

#PriyankaChopra If you want to give out a message to your fans to not burst crackers on Diwali bec it affects the environment, animals, asthma patients then the same rules apply to your wedding. It's important to practice what you preach! https://t.co/T3ZWph66pY — Rohit Khilnani (@rohitkhilnani) December 2, 2018

Bursting Crackers In Diwali Makes Priyanka Chopra Breathless, Bursting Crackers In Wedding Gives Her Fresh Air By Releasing Oxygen. 👏🙏 pic.twitter.com/02aqtcQpkT — Sir Jadeja (@SirJadeja) December 2, 2018

बता दें कि सोशल मीडिया पर प्रियंका और निक को पहले ही काफी ट्रोल किया जा रहा था। दरअसल, प्रियंका की शादी की रस्म पूरी होते ही उम्मैद भवन से पटाखे जलाए जानने के कारण फैंस नाराज हो गए। आपको बता दें कि प्रियंका अस्थमा की मरीज हैं। इसके अलावा वो अस्थमा मरीजों के लिए दवा बनाने वाली कंपनी सिपला की ब्रांड एंबेसेडर भी हैं। प्रियंका ने दिवाली पर लोगों से अस्थमा मरीजों की और से पटाखे न जलाने की अपील की थी। उन्होंने लोगों को प्रदूषण रोकथाम के लिए गुजारिश की और अब अपनी शादी पर उन्होंने खुद ही पटाखे जलाए जिससे फैंस नाराज हो गए।

