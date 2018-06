तस्वीरें बनी सबूत- प्रियंका चोपड़ा अमेरिकी सिंगर को कर रही हैं डेट,निक जोनस का हाथ थामे आईं नजर

अमेरिकी शो क्वांटिको में हिंदू आतंकवाद से जुड़े एक सीन पर प्रियंका चोपड़ा के माफी मांगने के बाद उनकी कई सारे खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन खूबसूरत तस्वीरों में वह अमेरिकन एक्टर और सिंगर निक जोनस के साथ नजर आ रही हैं। प्रियंका और निक जोनस की फोटो वायरल होने के बाद से इनके बीच अफेयर्स की खबरें और भी तेज हो गई हैं। वायरल हो रही यह तस्वीरें निक की कजिन की शादी की है।

बता दें कि प्रियंका चोपड़ा का नाम ग्रैमी और गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड के नॉमिनेटिड सिंगर और एक्टर निक जोनस के साथ काफी दिनों से जोड़ा जा रहा है। वहीं आए दिन ये दोनों कई जगहों पर एक साथ स्पॉट होते रहते हैं। इनके बीज के अफेयर के चर्चे अब आम आम हैं।

+44 UHQs: June 9, 2018 - Nick Jonas attends a wedding with Priyanka Chopra and family in Atlantic City, NJ: https://t.co/p4XIy5aamw pic.twitter.com/nxXt6tFJfT