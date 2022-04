प्रियंका पहुंचीं पति के साथ लंच करने, लेकिन फिर एक्ट्रेस को छोड़कर अलग गाड़ी में चले गए निक जोनस

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस काफी समय बाद साथ में टाइम स्पेंड करने पहुंचे। दोनों की साथ में फोटोज और वीडियोज खूब वायरल हो रही हैं। इस बीच निक, प्रियंका को गाड़ी में छोड़ते हुए किस करते हुए भी दिखे।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Sun, 03 Apr 2022 11:10 AM

