The MET GALA 2019: प्रियंका और निक का दिखा एकदम अलग अंदाज, देखें इनकी तस्वीरें

The MET GALA 2019: न्यू यॉर्क के मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट में ‘द मेट गाला 2019’ आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और निक जोनस (Nick Jonas) की जोड़ी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

मेट गाला के इस पिंक कारपेट पर कल रात की थीम नोट्स ऑफ फैशन रखी गई थी। इसमें प्रियंका और निक के अंदाज़ को देखकर सभी दंग रह गए। इस दौरान प्रियंका चोपड़ा ने व्हाइट कलर का लाइनर लगाया हुआ था जो आउटफिट के साथ मैच कर रहा था। साथ ही पति निक जोनस ने भी ऑफ व्हाइट कलर का सूट पहना था।

PRIYANKA CHOPRA JONAS WE WINNING THE MET THREE TIMES IN A ROW! #MetGala pic.twitter.com/5iUpxrbLpH — Stacy (@StacySuperDuper) May 7, 2019

इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा ने सिर पर चांदी का क्राउन टाइप पहना हुआ था। द मेट गाला 2019 में प्रियंका ने Dior कलेक्शन से ऑफ व्हाइट और पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था।

सिल्वर-फ्रॉस्टेड ब्रॉज़ और डार्क प्लम पिंक आईशैडो और व्हाइट एंड लाइट पिंक लैशेज़ के साथ होठों पर डार्क एंगेलिक पिंक लिपस्टिक लगाई हुई थी। जो उनके लुक को पूरा कर रही थी।

आपको बता दें कि निक और प्रियंका की मुलाकात 2017 के मेट गाला में हुई थी। दोनों एक साथ इसमें शामिल हुए थे।