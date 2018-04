कातिल अंदाज में सामने आई प्रियंका चोपड़ा, शेयर की बिंदास वीडियो

बॉलीवुड से हॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाने वाली ' देसी गर्ल' प्रियंका ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर अपनी बिंदास लुक और कातिल अदाओं से फैंस का दिन जीतने में कामयाब हो गई है। ' देसी गर्ल' सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है।

बता दें कि आज कल प्रियंका चोपड़ा 'क्वाटिंको' के सीजन 3 को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। यही नहीं वह सोशल मीडिया जरिए 'क्वाटिंको' से जुड़ी हर खबर को फैंस से शेयर करने में चुक रही हैं। 'क्वाटिंको' की शूटिंग के लिए प्रिंयका ऑयरलैंड में हैं। हाल ही में प्रियंका ने 'क्वाटिंको' सीजन 3 की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद से 'क्वाटिंको' की प्रोमो वीडियो शेयर किया है।

वीडियो देखने के बाद फैंस प्रियंका कातिल अंदाज को बहुत ही पसंदल कर रहें हैं। 'क्वाटिंको' सीजन-1 और सीजन-2 का भारी सफलता के बाद 'क्वाटिंको' सीजन 3 अपने 13 एपिसोड को लेकर 26 अप्रैस को एबीसा पर टेलीकास्ट होगा।

New Team. New Threats. Get ready for a new thrilling season of @QuanticoTV Thursday, April 26 on ABC! #Quantico pic.twitter.com/3b1eYajDJr