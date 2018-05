Royal Wedding: शुरू हुई प्रिंस हैरी और मेगन की शाही शादी, देखें Photos

प्रियंका ने शेयर की फोटोज...

प्रियंका चोपड़ा ने लंदन पहुंचने की खबर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फैन्स को दी। एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- लंदन का सूर्य मेरा स्वागत कर रहा है। इसके बाद उन्होंने एक और तस्वीर शेयर की है जिसमें वह अपनी कुछ दोस्तों के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं। तस्वीर के कैप्शन में प्रियंका ने लिखा- 12.10AM और मैं अब भी अपनी ड्रेस का इंतजार कर रही हूं।

David and Victoria Beckham arrive at Windsor Castle for the #royalwedding pic.twitter.com/1CMUFC6yMl — Indy Football (@IndyFootball) May 19, 2018

Star-studded: Oprah Winfrey, the Clooneys and other celebrities fill Windsor Castle grounds to watch the #RoyalWedding https://t.co/Z6KM1RNQ3u More: https://t.co/Lgisblp8Ar pic.twitter.com/hIx7MNHufy — Reuters Top News (@Reuters) May 19, 2018

Former soccer star David Beckham and fashion designer Victoria Beckham are among the guests arriving at Windsor Castle for the #royalwedding pic.twitter.com/QOgghnyZQu — oyin-gbemisola (@zafill_) May 19, 2018