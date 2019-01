कादर खान के निधन पर PM नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राहुल गांधी ने कुछ यूं जताया शोक

बॉलीवुड एक्टर और स्क्रीन राइटर कादर खान ने कल 1 जनवरी को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अब यह दिग्गज एक्टर हमारे बीच नहीं रहा। उनके निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। अभिनेता के निधन से बॉलीवुड ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है। तमाम नेता-अभिनेता ट्विटर पर कादर खान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) , राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कादर खान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक भावनात्मक पोस्ट ट्वीट किया है।

आपको बता दें कि कादर खान का निधन कनाडा के एक अस्पताल में हुआ। उनके बेटे सरफराज खान ने इसकी पुष्टि की। 81 साल के कादर खान पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने कल सुबह अंतिम सांस ली। कनाडा में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

Kader Khan Ji brightened the screen with his stupendous acting skills and lightened it thanks to his unique sense of humour.



He was also a prolific screenwriter, associated with many memorable films.



Saddened by his demise. Condolences to his family and admirers.