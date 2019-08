लता मंगेशकर से मिलने उनके घर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ट्वीट कर कही ये बात

रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लता मंगेशकर से मुलाकात की। रामनाथ कोविंद लता मंगेशकर से मिलने उनके घर गए थे। लता मंगेशकर ने इस मीटिंग की फोटो ट्विटर पर शेयर की। फोटो शेयर करते हुए लता मंगेशकर ने लिखा, 'नमस्कार...आज भारत के राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उनकी पत्नी श्रीमती सविता कोविंद जी और बेटी स्वाति कोविंद जी तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव जी और उनकी पत्नी विनोदा राव जी और महाराष्ट्र के शिक्षामंत्री श्री विनोद तावडे जी ने हमारे घर आकर हमें कृत-कृत किया।'

Namaskar,

Was deeply honoured and humbled, when the The President of our country, Shri Ramnath Kovind ji, so gracefully came and met me at my residence. I stand in gratitude. Sir, you make us proud! @rashtrapatibhvn . pic.twitter.com/ht3ZaacYDK