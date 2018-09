PHOTOS: 'ब्रह्मास्त्र' के सेट पर पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद, फिल्म को लेकर आलिया-रणबीर से की बात

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म की ब्रह्मास्त्र में बिजी हैं, जिसकी शूटिंग बुल्गारिया में चल रही है। इसी बीच भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फिल्म के सेट पर पहुंचे और रणवीर-आलिया से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने दोनों से फिल्मों को लेकर बातचीत भी की।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सोशल अकाउंट से फोटो शेयर कर इस बात की जानकारी दी गई। फोटो में अयान मुखर्जी, आलिया, रणबीर कपूर, राष्ट्रपति कोविंद, बुल्गारियन प्रेसिडेंट के साथ कई क्रू मेंबर्स नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ लिखा है, 'राष्ट्रपति कोविंद और बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन रदेव सोफिया के स्टूडियों पहुंचे, जहां बॉलीवुड फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग चल रही है। दोनों राष्ट्रपति ने भारत और बुल्गारिया के क्रू मेंबर्स से भी बातचीत की। साथ ही सिनेमा और दोनों देशों सांस्कृतिक संबंधों पर भी चर्चा हुई।

#PresidentKovind and President Radev dropped in at the studio in Sofia where the Hindi film Brahmastra is being made. The Presidents met the Indo-Bulgarian crew and chatted about cinema as a business and cultural link between the two countries pic.twitter.com/8ApZq1gEJA