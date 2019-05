Prabhudeva को 'मुक्काला मुकाबला' पर डांस करते देख Varun Dhawan के छूटे पसीने, ट्वीट कर कही ये बात

'स्ट्रीट डांस 3डी' के लिए कोरियाग्राफर-अभिनेता प्रभु देवा, मशहूर गाने 'मुक्काला मुकाबला' को फिर से बनाने की तैयारी में जुटे हैं। अभिनेता वरुण धवन का कहना है कि प्रभु देवा को डांस करते हुए देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए थे।

आईएएनएस के मुताबिक वरुण ने ट्वीट करते हुए कहा कि 25 सालों बाद वापसी। प्रभु देवा के इस मैजिक को आप सभी के देखने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। उन्हें देखने के दौरान मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और अब मैं चूप रहूंगा। 'स्ट्रीट डांस 3।

Back after 25 years. Can’t wait for you to see the magic @PDdancing has created. Had goosebumps while watching him now I wil be quiet 🤐 #SD3 https://t.co/VqHBeoefo6