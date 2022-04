यश की KGF Chapter 2 संग आएगा प्रभास के फैन्स के लिए तोहफा! जानें क्या है मामला

रॉकिंग स्टार यश (Yash) की अपकमिंग फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 (KGF Chapter 2) का फैन्स को बेसब्री से इंतजार है। केजीएफ 2 (KGF 2) में प्रभास (Prabhas) के फैन्स को भी एक बड़ा तोहफा मिल सकता है।

हिन्दुस्तान,मुंबई Avinash Singh Thu, 07 Apr 2022 02:55 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.