'साहो' का नया पोस्टर रिलीज, एक्शन अवतार में दिखे प्रभास

सुपरस्टार प्रभास ने बमबारी और उड़ती हुई कारों के साथ फ़िल्म का नया पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस नवीनतम पोस्टर में फ़िल्म में नज़र आने वाले दमदार एक्शन की झलक साफ़ देखी जा सकती है। फ़िल्म के निर्माताओं ने पोस्टर के जरिये रोमांच और थ्रिलिंग अनुभव की झलक साझा की है जिसने फ़िल्म के लिए प्रशंसकों अभी से सुपर एक्साइटेड कर दिया है।

प्रभास ने एक्शन से भरपूर यह पोस्टर शेयर करते हुए लिखा,"Hey Darlings… Only 1 Day to go, are you ready to ride into the world of Saaho? ‪#SaahoTeaser out tomorrow at 11.23 AM! 👊 #15thAugWithSaaho ‬" while giving a glimpse of thrill to the audience.

फ़िल्म के इस नए पोस्टर में बाइक पर सवार प्रभास एक्शन के लिए तैयार नज़र आ रहे है, वही बैकग्राउंड में चारों ओर बमबारी से कार हवा में उड़ते हुए नज़र आ रही है। अभिनेता के इंटेंस लुक और बाइक की रफ़्तार ने दर्शकों के दिलों की धड़कन तेज़ कर दी है।

इससे पहले, शेड्स ऑफ साहो की श्रृंखला को काफ़ी सरहाया गया था और साथ ही वीडियो में दिखाए गए भारीभरकम स्टंट ने फ़िल्म के प्रति अधिक जिज्ञासु कर दिया था। फ़िल्म के निर्माता कल सुबह 11 बज कर 23 मिनट पर फ़िल्म का टीज़र रिलीज करने के लिए तैयार है, ऐसे में श्रद्धा कपूर ने दर्शकों के बीच उत्सुकता को ओर अधिक बढ़ाते हुए अपने सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर की है।

सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक है "साहो" में सुपरस्टार प्रभास अपने एक्शन का दमखम दिखाते हुए नज़र आएंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के साथ इस फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु तीन भाषाओं में शूट किया जा रहा है।

सलमान खान की छोटे पर्दे पर वापसी, नच बलिए 9 में एक्स कपल्स को लाएंगे एक साथ!

VIDEO: पैर में चोट के बाद भी प्रियंका चोपड़ा ने किया ऐसा डांस, देखेकर चौंक जाएंगे

साहो में प्रभास और श्रद्धा कपूर के अलावा नील नितिन मुकेश, जैकी श्रॉफ, मंदिरा बेदी, महेश मांजरेकर, चंकी पांडे, अरुण विजय और मुरली शर्मा एंटरटेनमेंट का तड़का लगाते हुए नज़र आएंगे।

गुलशन कुमार की टी-सीरीज़ और भूषण कुमार और यूवी क्रिएशन प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत "साहो" सुजीत द्वारा निर्देशित है और वामसी, प्रमोद और विक्रम द्वारा निर्मित है। श्रद्धा कपूर और प्रभास अभिनीत फिल्म 15 अगस्त 2019 में रिलीज़ होने के लिए तैयार हैं।