'साहो' का ट्रेलर देखकर फैन्स ने सोशल मीडिया पर दिए ये रिएक्शन्स

प्रभास और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'साहो' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर को लेकर फैन्स में काफी एक्साइटमेंट थी और अब ट्रेलर रिलीज होने के बाद ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर हैशटैग साहो ट्रेलर और हैशटैग प्रभास ट्रेंड कर रहा है। ट्रेलर देखने के बाद फैन्स ने ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है। ट्वीट्स देखकर साफ पता चल रहा है कि फैन्स को ये ट्रेलर बहुत पसंद आया है। पढ़ें फैन्स के रिएक्शन्स-

#SaahoTrailerCelebrations🔥in “sudarshan 35mm, rtc cross roads”

More than 2 yrs tharavatha ee range lo onscreen njoy cheyyadam na bhagyam...Zindabadh Rebelstar✊🏻#SaahoTrailerEuphoria #SaahoTrailer #Saaho😎 pic.twitter.com/2AEb3SPoaJ

#SaahoTrailer lives up to its humongous hype 🔥⚡️

Prabhas has taken his game to a whole new level with #Saaho. Non-Baahubali records could soon become Non-Prabhas records. https://t.co/E7vUAZI6Dz

— Ganesh Ravuri (@ganeshravuri) August 10, 2019

Woohh Ok #SaahoTrailer@GhibranOfficial 👌🏻👌🏻🔥🔥🔥BGM

Visuals 👌🏻👍🏻👌🏻🔥#Prabhas Voice Dolby DTS La Undi👌🏻🔥@UV_Creations Production Huge Huge https://t.co/6rGDs021tH

A power packed trailer !!!! ❤️❤️❤️ Literally got goosebumps ❤️❤️😍😍😍😍 Amrita ❤️😍😍 #Prabhas and @ShraddhaKapoor ❤️❤️😍😍 All the best to the entire crew of #Saaho #SaahoTrailer #SaahoTrailerDay pic.twitter.com/s8hoCHKoH8

Mind Blown 🙏🙏 M I N D B L O W N !

This is beyond imagination 👌👌 #SaahoTrailerDay #SaahoTrailer #Saaho https://t.co/CKoMUrfdjC

— Nitin Chakravarthy (@Nitinreddy1111) August 10, 2019

This is crazier than we thought... India's biggest action thriller #SaahoTrailer OUT NOW!

Smash the LIKE button NOW -> https://t.co/EXXEHx7JI2

In cinemas from 30th Aug worldwide.#SaahoTrailerDay #30AugWithSaaho #SaahoTeluguTrailer #Saaho #Prabhas @ShraddhaKapoor @sujeethsign

— 𝐒𝐫𝐞𝐞𝐧𝐢𝐯𝐚𝐬𝐮𝐥𝐮 𝐍𝐚𝐢𝐤 (@Iloveu_Eshu74) August 10, 2019

That's how new age directors shld be...💥💥 Kudos @sujeethsign bro....chala pedda hit kodatav....Trailer cut kuda next level asala💥💥#SaahoTrailerDay https://t.co/JCbZwRr40b

— Mr MAGNETO (@MrMagneto_offl) August 10, 2019

बता दें कि प्रभास इस फिल्म में एक अंडरकवर एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं जिनका मिशन मुंबई में हुई 2000 करोड़ की चोरी का पता लगाना है। फिल्म में श्रद्धा, अमृता नैय्यर की भूमिका में हैं। वे इस फिल्म में क्राइम ब्रांच ऑफिसर का रोल कर रही हैं। जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, महेश मांजरेकर और नील नितिन मुकेश विलेन्स की भूमिका में हैं, ये फिल्म एक स्पाय थ्रिलर है जिसमें एक्शन का हाई डोज़ देखने को मिलेगा और फिल्म में कॉमेडी और रोमांस का तड़का भी होगा।

'साहो' को तमिल में शॉट किया गया है लेकिन ये फिल्म तेलुगू, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज़ होगी। इस फिल्म का बजट 250 से 300 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होनी थी लेकिन कई फिल्मों के 15 अगस्त को रिलीज होने की वजह से इसकी रिलीज को 30 अगस्त कर दिया गया है।

देखें ट्रेलर-