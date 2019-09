Saaho Box Office Collection Day 6: प्रभास-श्रद्धा की 'साहो' की छठे दिन की कमाई में आया बंपर उछाल

सुपरस्टार प्रभास -श्रद्धा कपूर और नील नितिन मुकेश की फिल्म साहो कमाई के मामले में अपना एक अलग ही रिकॉर्ड बना रही है। इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने केवल चार दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद फिल्म ने कुल 102.38 करोड़ की कमाई कर ली है। अब इस फिल्म के हिंदी वर्जन का छठवें दिन का कलेक्शन रिपोर्ट सामने आया है। 'साहो' के हिंदी वर्जन ने 6 दिनों में 110 करोड़ के आस-पास की कमाई कर डाली है। बॉक्स ऑफिस इंडिया (box office india.com) के अनुसार फिल्म ने बुधवार को भी करीब 6.75-7 करोड़ रुपये तक की कमाई की है।

अब साहो की सभी वर्जन की कमाई के बात करें तो (UV Creations) की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म साहो अपनी रिलीज के पहले दिन 100 करोड़ की कमाई के बाद फिल्म ने 5 दिनों में 350 करोड़ की कमाई के साथ साहो एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो गई है। फिल्म की इस उपलब्धि फैंस काफी खुश हैं । फिल्म की बंपर कमाई से बाहुबली के बाद दुनिया भर में प्रभास के प्रशंसकों गिनती बढ़ गई थी। यही वजह है कि निगेटिव रिव्यू के बाद भी साहो रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है।

आपको बता दें कि फिल्म साहो के साथ प्रभास ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया है जो निश्चित रूप से बॉलीवुड का सबसे बड़ा डेब्यू साबित हो रहा है और केवल हिंदी वर्शन में दमदार कमाई के साथ अभिनेता ने निश्चित रूप से पैन इंडिया स्टार के रूप अपना टाइटल सार्थक कर दिया है। इस फिल्म में प्रभास और श्रद्धा कपूर के अलावा नील नितिन मुकेश, जैकी श्रॉफ, मंदिरा बेदी, महेश मांजरेकर, चंकी पांडे, अरुण विजय और मुरली शर्मा एंटरटेनमेंट का तड़का लगाया है।

'साहो' एक एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है, जिसे टी-सीरीज़ द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा यूवी क्रिएशंस द्वारा निर्मित और सुजीत द्वारा निर्देशित किया है। सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है।

