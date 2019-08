15 अगस्त पर प्रभास के फैन्स को तोहफा, लॉन्च हुआ 'साहो' गेम

'साहो' इस साल की सबसे बहुप्रतिस्ठित फिल्म हैl हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ जो धमाकेदार एक्शन से भरपूर है l फिल्म के ट्रेलर को देशभर में दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा हैl

निर्माताओं ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर को चिह्नित करते हुए 'साहो गेम' लॉन्च किया है। गेम अब ऐप स्टोर पर उपलब्ध है।

सोशल मीडिया पे किया निर्माताओं ने वीडियो गेम का एलान ," Get. Set. Boom! 👊🏻‬

‪#SaahoTheGame now LIVE on iOS. To be available on Android soon.‬ ‪(Download Link in Bio & Stories) ‪

Developed by : @wearepixalot "

दर्शकों को 'साहो गेम' के रोमांचक ट्रेलर से उत्साहित करने के बाद , निर्माताओं ने स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर 'साहो गेम' को लॉन्च किया। अपने साहो किरदार में प्रभास ने जो एक्शन दिखाया है, वह डिजिटली उतना ही सफल है, सभी उच्च तकनीको से लेस , इस गेम में हम देखगे की प्रभास अपनी खोज पर जाने के लिए तैयार हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा से निपटते के लिए तैयार हैं।

‘Saaho-The Game’, प्रभास प्रशंसको के लिए यह एक अलग एवं एक्शन पैक खेल होने का वादा करते है। खेल में, खिलाड़ी शहर के चारों ओर मंडराते हुए नायक (प्रभास) की भूमिका निभायेंगे , अपने शस्त्रों और हथियारों के शस्त्रागार एवं जेटपैक के साथ दुश्मनों को मरेंगे।

सहो इस गेम के विनर्स को खास पुसकर भी दिए जायेंगे। प्लेयर्स गेम खेल फिल्म्स के कुछ खास इनाम पाय प् सकते है जैसे मूवी टिकट और भी खास इनाम।

हैदराबाद स्थित पिक्सलाट लैब्स, भारत की एक अग्रणी गेम सेवा कंपनी है, जो इस रोमांचक गेम की डेवलपर है और इस गेम को इतना रोमांचक बनाने श्रेय दिया गया है। प्रभास जो की अब केवल दक्षिण भारत ही नहीं पुरे भारत से प्रशंसकों का प्यार पाते है , श्रद्धा कपूर के साथ नज़र आएंगे। फिल्म को तीन भाषाओं, हिंदी, तमिल और तेलुगु में एक साथ शूट किया गया है। फिल्म में जैकी श्रॉफ, नील नितिन मुकेश, मंदिरा बेदी, चंकी पांडे, महेश मांजरेकर, अरुण विजय, मुरली शर्मा, जैसे अन्य कलाकारों के साथ एक शानदार पहनावा भी है- ज़ाहिर है की दर्शकों को इस फिल्म की देरी खटक रही है।

'साहो ’एक उच्च एक्शन थ्रिलर है जिसे टी-सीरीज़ द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे यूवी क्रिएशंस द्वारा निर्मित और सुजीत द्वारा निर्देशित किया गया है और 30 अगस्त 2019 को सिनेमाघरों में हिट होने के लिए तैयार है।