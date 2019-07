रिलीज होते ही छाया 'साहो' का नया पोस्टर, श्रद्धा-प्रभास साथ आए नजर

सुपरस्टार प्रभास ने श्रद्धा कपूर के साथ अपनी बहुप्रतीक्षित फ़िल्म "साहो" से एक एक्शन-पैक पोस्टर साझा किया है जिसमें श्रद्धा अपने हाथों में बंदूक के साथ एक्शन का दमख़म दिखाते हुए नज़र आ रही है। प्रत्येक झलक के साथ दर्शकों को प्रत्याशित करते हुए, फिल्म को साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म में से एक माना जा रहा है।

प्रभास ने सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों के बीच फ़िल्म से यह नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा," Hi Darlings! Hope you liked this action poster.. #Saaho coming on 30th August !

#SaahoOnAugust30"

पोस्टर में दोनों छोर से शीशे टूटते हुए दिखाई दे रहे है और गोलियों की बरसात हो रही है। प्रभास और श्रद्धा पुलिसकर्मियों की पूरी फौज का भार खुदके कंधे पर उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फ़िल्म का यह नया पोस्टर यक़ीनन प्रशंसकों के रौंगटे खड़े कर देगा।

जहाँ एक तरफ़ प्रभास खूंखार योद्धा के रूप में नज़र आ रहे है, वही श्रद्धा भी अपने एक्शन अवतार के साथ दिल जीत रही है।

सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक है 'साहो' में सुपरस्टार प्रभास अपने एक्शन का दमखम दिखाते हुए नज़र आएंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के साथ इस फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु तीन भाषाओं में शूट किया जा रहा है। साहो में प्रभास और श्रद्धा कपूर के अलावा नील नितिन मुकेश, जैकी श्रॉफ, मंदिरा बेदी, महेश मांजरेकर, चंकी पांडे, अरुण विजय और मुरली शर्मा एंटरटेनमेंट का तड़का लगाते हुए नज़र आएंगे।

कैमरा देखते ही फोटोग्राफर्स की ओर भागने लगे सनी लियोनी के बेटे, देखें तस्वीरें

"साहो" एक एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है, जिसे टी-सीरीज़ द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा यूवी क्रिएशंस द्वारा निर्मित और सुजीत द्वारा निर्देशित किया है। श्रद्धा कपूर और प्रभास अभिनीत फिल्म 30 अगस्त 2019 में रिलीज़ होने के लिए तैयार है।